Dzięki rolom w serialu „Sherlock” oraz trylogii „Hobbit” Benedict Cumberbatch dostał się do dziesiątki najlepiej opłacanych brytyjskich aktorów! W ubiegłym roku zagrał dużą rolę w tym obsypanym Oscarami dramacie.

Kariera i miłość według Benedicta Cumberbatcha

Zagrał Juliana Assange’a, twórcę WikiLeaks. Na potrzeby roli zapuścił i przefarbował włosy na śnieżnobiały kolor. Największą popularność przyniósł Cumberbatchowi „Sherlock”. Aktor ma jednak na koncie inne świetne role! Regularnie pojawiał się na pierwszych miejscach list najseksowniejszych kawalerów. Choć łączono go m.in. z amerykańską aktorką Liv Tyler czy rosyjską modelką Katią Elizarovą, to sam Benedict Cumberbatch (38), pytany o swoje życie miłosne, zawsze milczał jak zaklęty.

Nie udzielał wywiadów na tematy prywatne, nie dementował plotek. Tym większy był szok, gdy na początku listopada pojawiła się wiadomość o jego zaręczynach z reżyserką teatralną i aktorką Sophie Hunter. Jak przystało na prawdziwego brytyjskiego dżentelmena, informację o swoim zaręczynach gwiazdor bijącego rekordy popularności serialu „Sherlock” przekazał w tradycyjny sposób: zamieścił ogłoszenie w gazecie „The Times” w rubryce „Zbliżające się śluby”. A inne pisma już następnego ranka zaczęły godne Holmesa śledztwo, kim jest przyszła pani Cumberbatch.

Tajemnicza miłość

Z Sophie Hunter Benedict poznał się w 2009 roku na planie filmu „Burlesque Fairytales”. Ponoć już wtedy między nimi zaiskrzyło, ale Sophie była wtedy w związku. Plotki o romansie Hunter i Cumberbatcha zaczęły krążyć ponownie, gdy w czerwcu tego roku pojawili się na turnieju French Open. Szybko jednak ucichły, bo na kolejne imprezy znów przychodzili samotnie, a w wywiadach zapewniali, że są singlami. Anons o zaręczynach zaskoczył więc wszystkich!

O wybrance Benedicta wiadomo tyle, że jest absolwentką Uniwersytetu Oksfordzkiego i paryskiej szkoły teatralnej oraz że pracuje jako reżyserka spektakli w Londynie. Choć para zdecydowała się publicznie ogłosić swoje zaręczyny, to nie zdradziła, kiedy odbędzie się ślub. Otwartą sprawą jest też to, gdzie zamieszkają państwo Cumberbatchowie. Po niewiarygodnym sukcesie „Sherlocka” Benedict dostaje coraz więcej propozycji z USA i, jak prognozują spece od show-biznesu, niedługo przeprowadzi się do Hollywood. Przed czym długo się zresztą bronił...

