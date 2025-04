Lady Gaga słynie ze swojego ekstrawaganckiego podejścia do looku. Uwielbia intrygować i pomaga jej nieprzeciętna, oryginalna aparycja. Takie geny? Zobaczcie, jak wyglądają jej rodzice!

Joe Germanotta i Cynthia Germanotta pojawili się na imprezie Americans For The Arts Celebrates The 55th Annual National Arts Awards. Rodzice Lady Gagi dość liberalnie podchodzili do wychowywania córki, o czym świadczą liczne wywiady i urywki wypowiedzi na temat dzieciństwa ekscentrycznej artystki. Przykłady trudno zliczyć, ale sama Gaga śmiało opowiedziała o tym, że rodzice nie starali się nawet, aby ona i jej siostra, Nadia, nie słyszały dźwięków uniesień dochodzących z sypialni...

Jak wyglądają rodzice Lady Gagi

Lady Gaga byla wychowana w warunkach, w których panowały luźne zasady. Gwiazda przyznała, że słuchanie rodziców uprawiających seks to nie jedyna ekstrawagancja, jaką za młodu zafundowali jej rodzice

Moją nauczycielką pianina była striptizerka. Zatrudnił ją mój ojciec.

Już wiemy, po kim Lady Gaga ma w sobie tyle nieprzeciętnej ekspresji... A po kim ma urodę? Porównajcie z rodzicami!

