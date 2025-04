Macieja Kota nie musimy przedstawiać - debiutujący blisko dekadę temu polski (przystojny) skoczek ma fanki nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie. Ma też tę jedną, szczególnie bliską swojemu sercu, wielbicielkę - Agnieszkę Lewkowicz. Dziewczyna jest piękna i zdolna. Dlaczego o niej piszemy?

Kobiety sportowców są na topie

Głośnym echem odbił się udział żony Kamila Stocha, która pojawiła się na Balu Mistrzów Sportu. Przyćmiła samą Annę Lewandowską klasą, szczerością i skromnością. Choć panie w żadnym stopniu ze sobą nie rywalizują, to dziennikarze i internauci porównywali ich zachowania podczas gali. Rzekomo Lewandowska była zazdrosna o to, że jej mąż nie otrzymał głównej nagrody, a Ewa Bilan-Stoch miała właśnie tę przyjemność - odebrać nagrodę dla męża, przy okazji zachwycając urodą. Jeśli przegapiłyście zdjęcia z tej gali, mamy dla was porównanie stylizacji obu pań:

Jak wygląda dziewczyna Macieja Kota

Życiowe partnerki sportowców żyją w ich cieniu, niekiedy korzystają ze sławy swoich wybranków. Agnieszka Lewkowicz, 24-letnia trenerka personalna, piękna i utalenowana sportsmenka, nie liczy jednak na to, że Maciej Kot utoruje jej drogę do sławy. Dziewczyna sama skrupulatnie zarządza swoją karierą i rozwojem. Na swoim Instagramie publikuje motywujące zdjęcia z treningów na siłowni, sesji zdjęciowych czy po prostu - prywatnego życia. Niewiele tam fotek związanych z jej relacją z Kotem. Lewkowicz ma absolutne podstawy, by samodzielnie osiągnąć sukces.

Agnieszka Lewkowicz - nowa trenerka na miarę Lewandowskiej?

Za wcześnie mówić o tym, czy Lewkowicz przejmie pałeczkę i stanie się fitgwiazdą Instagrama. Ale od lat motywuje i zachęca do ćwiczeń, publikując zdjęcia. Jej konto obserwuje ponad 14 tys. użytkowników, a stronę na Facebooku - prawie 4 tysiące. Nie są to obezwładniające wyniki, natomiast wszystko jeszcze przed nią.

Lewkowicz ma zadatki na gwiazdę sportu - pytanie tylko, czy na tym jej zależy. Nam tam dziewczyna bardzo przypadła do gustu.

Co o niej sądzicie? Wróżycie jej przyszłość w show-biznesie czy raczej nie do końca?

