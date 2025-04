Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan wyznała w rozmowie z magazynem „Viva!”, że zmaga boreliozą. Gdy dowiedziała się o diagnozie, była w szoku, podjęła leczenie... I co dalej? Jaki jest stan zdrowia aktorki?

W najnowszym numerze „Vivy!” Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem odkryli nieco prawdy o swoim wspólnym życiu, domu, o planach powiększenia rodziny. Czy Barbara Kurdej-Szatan planuje drugą ciążę? Póki co musi uważać na swoją chorobę, bo czasem zapomina, że nie jest w pełni zdrowa. Co jej dolega?

Barbara Kurdej-Szatan nie chce myśleć o chorobie

Okazuje się, że Kurdej-Szatan dość pobłażliwie traktuje swój stan. Borelioza to choroba wielonarządowa – najczęściej atakuje stawy, skórę, układ nerwowy, a także serce. Nieleczona borelioza jest bardzo niebezpieczna i może prowadzić do trwałego uszkodzenia zajętych narządów. Choć aktorka podjęła leczenie, czuje się dobrze, to powinna z troską dbać o siebie i obserwować organizm.

W ogóle o niej nie myślę i nawet nie odczuwam specjalnie. Robiłam jakiś czas temu badanie kontrolne, bo w różnych laboratoriach podają inaczej wyniki i wyszło, że ona nadal, niestety, jest. Po prostu dobrze się czuję, więc pewnie jest uśpiona. Na razie jest OK. Miałam tyle pracy, były święta, kompletnie o tym zapomniałam. Ale muszę zrobić szczegółowe badania. - powiedziała aktorka.

Basię kontroluje mąż i dba o jej zdrowie.

Często, niestety, wbijam Basi szpilę, że musi się badać. Basia się denerwuje, ale powtarzam, że ja nie chcę jej dokuczać, tylko się martwię. Widzę, że bardzo często jest zmęczona. Basia bywa nerwowa, wiadomo, to wszystko jest spowodowane zapracowaniem, ale czasami trzeba odpuścić. Obiecała, że w styczniu zrobi wszystkie badania jeszcze raz. - dodał Rafał.

Jak Barbara rozpoznała chorobę?



Borelioza to choroba odkleszczowa – można się nią zarazić od kleszczy będących nosicielami krętków Borreli. Charakterystycznym objawem tego schorzenia jest rumień na skórze. Inne jego symptomy są jednak często trudne do zauważenia i pojawiają się późno, co opóźnia też prawidłową diagnozę choroby. Objawem, który skłonił ją do wizyty u lekarza i poddania się dalszym badaniom, był ból ręki.

Bolała mnie ręka. Miałam punktowe bóle mięśni z obrzękami, które wędrowały mi po ciele – wyznała aktorka w poprzednim wywiadzie.

Macie osobiste doświadczenia z boreliozą? Podzielcie się nimi w komentarzu!

