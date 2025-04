3 z 7

Po powrocie z wakacji przez kilka miesięcy spotkali się tajemnicy przed mediami. Dali sobie czas, by lepiej się poznać. Książę Harry odwiedzał ukochaną w Toronto. Meghan Markle przylatywała do Londynu. Plotki o romansie brytyjskiego księcia z amerykańską aktorką szybko dotarły do mediów. Tabloidy zalała fala niepochlebnych publikacji na temat nowej wybranki księcia. Wtedy Pałac Kensington zdecydował się na wydanie oświadczenia, w którym poproszono o uszanowanie prywatności Harry’ego i Meghan. Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie związku pary.