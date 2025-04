Dziecko książęcej pary z Sussex jeszcze nie przyszło na świat, a już jest tematem numer jeden na Wyspach Brytyjskich. Wielbiciele monarchii zastanawiają się nie tylko nad datą narodzin i płcią nowego potomka rodziny królewskiej. Padają również pierwsze pytania o przyszłość royal baby. Okazuje się, że przyszła mama ma już konkretny plan dla swojego syna lub córki.

Reklama

Jak Meghan i Harry chcą wychować dziecko?

Dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego będzie 8. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Jak podaje portal telegraph.co.uk, jeśli na świat przyjdzie chłopiec, prawdopodobnie otrzyma on tytuł Earla Dumbarton - to jeden z tytułów, który książę Harry dostał od królowej Elżbiety II w dniu ślubu. Gdyby na świat przyszła dziewczynka, może ona nosić tytuł Lady Mountbatten-Windsor - to nazwisko nosi księżna Meghan po ślubie.

Wszyscy potomkowie rodziny królewskiej od dziecka mogą liczyć na wiele przywilejów. Życie w pałacu, otaczanie się pięknymi (i drogimi!) przedmiotami, edukacja na najwyższym poziomie - to tylko niektóre z nich. Z pewnością są to warunki, które mogą przewrócić w głowie. Księżna Meghan i książę Harry chcą do tego nie dopuścić.

Meghan i Harry podobno już teraz opracowali specjalny plany, który ma zapewnić ich dziecku normalne dzieciństwo. Zależy im, by ich potomek uczestniczył w wykonywaniu obowiązków domowych oraz poruszał się środkami transportu publicznego - pisze portal dailymail.co.uk, powołując się na swoje źródło. Para chce, by ich dziecko, mimo wysokiego urodzenia, doceniało i znało wartość normalnych rzeczy w życiu.

Szczególnie zatroskana sprawą jest oczywiście księżna Meghan, która podobno nie chce dopuścić, by jej dziecko było zepsute. Ponoć księżna chciałaby, aby jej dziecko podróżowało metrem, a nawet na chodziło na normalne place zabaw. Księżna Sussex od początku udowadnia, że zależy jej, by nieco rozluźnić zasady panujące w rodzinie królewskiej. Zatem nie ma zaskoczenia, że również w przypadku wychowywania dzieci, będzie podążać własną ścieżką.

Reklama

Przeczytaj:

Już wiadomo, jakie imię może otrzymać dziecko Meghan i Harry’ego!

W rodzinie królewskiej to rzadkość! Książę Harry pokazał prywatne zdjęcie ciężarnej żony