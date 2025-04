Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem od 4 lat. Niedawno powitali na świecie pierwszego wspólnego synka, Henia. Chłopiec od razu skradł serca internautów, niedawno towarzyszył rodzicom podczas premiery książki Wiktora Krajewskiego „Chciałbym nigdy cię nie poznać”.

Wspólne wyjście było pretekstem, by zapytać, jak w rodzinie Majdanów okazuje się uczucia i czy słowa „kocham cię” padają często.

Jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan okazują sobie miłość?

Wiele gwiazd deklaruje, że od słów ważniejsze są gesty. To, by pokazać, że się kogoś kocha, a nie to, by te magiczne słowa wyartykułować. Trzeba jednak przyznać, że mówienie o uczuciach i deklarowanie miłości to coś, bez czego wielu osobom trudno wyobrazić sobie związek.

Małgorzata Rozenek zauważyła, że miłość trzeba okazywać i mówić o niej, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wkrótce możemy już nie mieć takiej okazji:

Czy powiedziałeś temu, kto jest dla ciebie bliski dzisiaj, że go kochasz? Bo nasi bliscy odchodzą bardzo szybko i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Na pytanie o to, czy sami często wyznają sobie miłość, zgodnie odpowiedzieli: „Bardzo!”.

Radosław Majdan dodał, że zarówno w stosunku do siebie, jak i do chłopców, słowa „kocham cię” padają dosyć często:

Generalnie my jesteśmy rodziną, która ma świadomość powagi tego słowa, ale z drugiej strony też dość często wyrażamy swoje uczucia i emocje. - powiedział Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chętnie publikują swoje zdjęcia na Instagramie, gdzie pokazują, że bardzo cenią więzi rodzinne.

