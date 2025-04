Lara Gessler w maju potwierdziła domysły fanów i zdradziła, że wraz z partnerem, Piotrem Szelągiem, spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Celebrytka do tej pory ukrywała płeć swojego dziecka i nie chciała ujawnić, czy urodzi chłopca czy dziewczynkę. Aż do teraz.

Lara Gessler zdradziła płeć dziecka

Tegoroczne wakacje to dla Lary Gessler czas oczekiwania na maluszka i wypoczynku na łonie natury. Gwiazda spędza większość wolnego czasu na Mazurach, gdzie relaksuje się i przygotowuje do nowej roli.

W sobotę Gessler postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i przy pomocy kultowej zabawy z dawnych lat, „Kogut czy kurka”, zdradziła płeć swojego pierwszego maleństwa. Choć nie zrobiła tego w oczywisty sposób, spostrzegawczy fani od razu odgadli, że Lara urodzi córeczkę. W komentarzu pod zdjęciem na Instagramie gwiazdy posypały się gratulacje.

- Dziewczyna! Ale super, gratuluję! - A więc dziewczynka. I to jak nic z loczkami po babci Madzi - Kurka! W dziewczynach power! - czytamy w komentarzach

Lara potwierdziła wiadomości od fanów i potwierdziła, że tajemnicza zabawa miała ujawnić płeć jej dziecka. W video na swoim InstaStory podziękowała za wszystkie gratulacje.

Dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości i gratulacje związane z moim gender reveal pod ostatnim zdjęciem. Cieszę się, że wam się podobało i przywołało dobre wspomnienia - powiedziała

Na czym polega „kogucik czy kurka”?



„Kogucik czy kurka” to popularna zabawa z dawnych lat, do której potrzebne było źdźbło trawy lub rośliny zakończonej drobnymi listkami. Dziewczyny często wykorzystywały ją, żeby sprawdzić, czy w przyszłości będą matkami chłopca czy dziewczynki. W trakcie zabawy przesuwało się palcami po źdźble, aż na końcu rośliny robiła się mała kępka z listków. Jeśli jeden z nich wystawał ponad resztę, oznaczało to „kogucika”, czyli chłopca. Jeśli wszystkie były równe, wynik oznaczał „kurkę”, czyli dziewczynkę.

