„Taniec z gwiazdami” doczekał się już 25. polskich edycji (z czego 12 na antenie Polsatu, gdzie obecnie można oglądać program). W przeciągu wielu lat, taneczne show nie tylko „odświeżyło” kariery wielu celebrytów, ale także wylansowało na gwiazdy zawodowych tancerzy.

Do ich grona należy z pewnością Izabela Janachowska, która rozpoznawalność uzyskaną w „TzG” przekuła w dochodowy biznes w zupełnie innej branży... Teraz jednak gwiazda otrzymała okazję powrotu na kultowy parkiet, ale w roli prowadzącej!

Kariera Izabeli Janachowskiej

Dzisiaj była tancerka jest właścicielką największego ślubnego imperium w Polsce - jej marka Wedding Dream to już nie tylko portal dla przyszłych panien młodych, ale także kolekcje sukien ślubnych, własny sklep z akcesoriami i modą ślubną (concept store), vlog na YouTube i wypożyczalnia luksusowych aut na specjalne okazje.

Izabela przez wiele lat związana była także ze stacją TVN, gdzie otrzymała aż 4 różne programy o tematyce ślubnej. Prowadząca zdecydowała się jednak na przejście do Polsatu, gdzie nie tylko dostanie nowe formaty ślubne, ale także została gospodynią programu, w którym kiedyś sama występowała jako tancerka.

Teraz, jako prowadząca, zdradziła, która z par najbardziej zachwyciła ją swoim występem.

– Nie chciałabym oceniać, nie jestem od tego, niech zajmie się tym jury, ale zdecydowanie osobą, która skradła show swoją energią był nasz gliniarz polsatowy – wyznała Janachowska.

O kim mowa? Oczywiście o Piotrze Mrozie, który gra w serialu „Gliniarze”, a i swój pierwszy taniec (jive) wykonał do utworu z filmu „Gliniarz z Beverly Hills”.

– Jezu, on rozniósł tu parkiet. On mógłby zasilać elektrownię jądrową swoją energią. Coś wspaniałego, ale też widziałam, że poczuł ten taniec, fajne to było – opowiedziała gwiazda.

Macie już swoich faworytów w najnowszym „TzG”?

