Izabela Janachowska dołączyła do grona mam! Prezenterka telewizyjna oraz jej mąż, milioner Krzysztof Jabłoński, powitali na świecie pierwsze dziecko. Wiadomość o narodzinach potomka pojawiła się na internetowym profilu świeżo upieczonej mamy.

Izabela Janachowska poinformowała o narodzinach dziecka na Instagramie. Gwiazda opublikowała post z wiadomością o powiększeniu rodziny, do którego dołączyła pierwsze zdjęcie dziecka. To syn. Chłopiec urodził się 10 maja, lecz szczęśliwa mama pochwaliła się radosną nowiną dopiero 2 dni później.

- To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania.Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, że nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami. 10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu

- napisała.