Izabela Janachowska z pewnością zasługuje na miano jednej z najbardziej zapracowanych mam w polskim showbiznesie. Była tancerka, a dziś ekspertka od organizacji ślubów i prezenterka telewizyjna mimo napiętego grafiku zawsze znajduje czas dla swojego synka, Christophera.

W niedzielę 28 czerwca gwiazda zdradziła, że po roku oczekiwań w końcu ochrzciła chłopca. Fanki nie mogły zostawić tego bez komentarza.

Na koncie gwiazdy na Instagramie pojawiły się piękne fotografie z kościoła, w którym mały Christopher wraz z rodzicami i rodziną przyjął sakrament chrztu. Janachowska w opisie zdjęć ujawniła, że bardzo czekała na ten moment i napełnił on ją ogromną radością.

Gdzie chrzest tam nadzieja. Nasz Aniołek nareszcie ochrzczony. Tak długo na to czekaliśmy, jesteśmy przeszczęśliwi

W komentarzach nie obyło się jednak bez wypowiedzi internautek, które uważają, że rok to zdecydowanie zbyt długi czas, by czekać ze chrztem.

Na szczęście znacznie więcej było słów otuchy i komplementów dla całej rodziny Janachowskiej. Wiele kobiet przyznało, że również czekały z chrztem swoich dzieci i nie widzą w tym nic złego.

- No i co, że późno? My chrzciliśmy po 6 latach dopiero. - U nas za tydzień ten wielki dzień. Synek ma 1,5 roku. - Naszą córcię chrzciliśmy po 2 latach. Nikt nie robił problemu

- piszą fanki ekspertki ślubnej