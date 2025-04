Nuda na kwarantannie dotyka nie tylko zwykłych szarych ludzi, ale również gwiazdy! Te także muszą znaleźć sposób na to, by zabić czas... lub spożytkować go jak najlepiej. Niektóre z nich, jak na przykład Klaudia Halejcio, odkryły w sobie talent komika i nagrywają zabawne filmy na Instagram. Inne, tak jak Julia Wieniawa, oddają się w pełni tańcu.

Izabela Janachowska poszła jednak w zupełnie innym kierunku i... odnalazła swoją nową pasję! Czym zajmuje się na kwarantannie?

Nowe hobby Izabeli Janachowskiej

Prezenterka telewizyjna niecały rok temu została mamą małego Christophera Alexandra, jak się więc można domyślać, może nie mieć czasu na rozwijanie zbyt wielu nowych pasji... Mimo to przed kwarantanną wcale nie zwalniała tempa. Prowadzi coraz więcej ślubnych programów telewizyjnych, a nawet założyła własną firmę pomagającą młodym parom w przygotowaniach do ich wielkiego dnia.

Na kwarantannie prezenterka telewizyjna wcale nie narzeka na brak pracy. Nie ma nawet czasu, by oddzwonić do przyjaciółek! Odpaliła specjalny projekt - Pogotowie Ślubne - który ma za zadanie pomóc osobom, którym koronawirus pokrzyżował ślubne plany.

Taki nawał pracy nie przeszkodził jednak Janachowskiej w odnalezieniu nowego powołania! Wedding plannerka odkryła, że doskonale radzi sobie i czuje się... w kuchni! Czy to znaczy, że w przyszłości możemy się spodziewać kulinarnego programu z tancerką w roli głównej?

Jak się okazuje, gotowanie sprawia Izabeli Janachowskiej ogromną przyjemność, jednak jeszcze lepiej odnajduje się w pieczeniu, zwłaszcza że sama przepada za słodkimi łakociami.

