Nie da się ukryć, że „Taniec z gwiazdami” wspomógł kariery wielu sławnych uczestników, ale i wypromował profesjonalnych tancerzy. Do ich grona należy z pewnością Izabela Janachowska, która rozpoznawalność zdobytą na parkiecie, przekuła w dochodowy biznes, ale już w zupełnie innej branży. Dziś była tancerka jest założycielką ślubnego imperium, do którego należą nie tylko magazyn online, ale także sklep z modą i akcesoriami ślubnymi czy wypożyczalnia luksusowych aut na szczególne okazje.

Do obowiązków pracowitej Janachowskiej dołączyło teraz jeszcze jedno zadanie: powróciła na parkiet, na którym rozpoczęła się jej telewizyjna kariera, jednak już nie w roli tancerki, ale prowadzącej.

Izabela Janachowska nową prowadzącą „TzG”

Oferta prowadzenia kultowego już programu pojawiła się w pakiecie z przejściem do konkurencyjnej stacji. Po wielu latach współpracy z TVN, Janachowska zdecydowała się podpisać kontrakt z Polsatem, który nie tylko zaoferował jej nowe ślubne formaty, ale także lukratywną propozycję powrotu do „TzG”.

– Jak ten pierwszy odcinek się rozpoczynał, byłam ciekawa, jak to będzie. Co ja będę czuła, jak ja się odnajdę. Byłam podminowana troszeczkę, to naturalna reakcja na program na żywo, ale jakiegoś wielkiego stresu nie miałam – opowiedziała Janachowska tuż po swoim debiucie w nowej roli.

Chociaż nowa prowadząca zgarnęła krytyczne komentarze od internautów za wspomnienie Anny Przybylskiej w rozmowie z uczestniczącą w konkursie Oliwią Bieniuk, legendarna jurorka „TzG” Iwona Pavlović była zachwycona profesjonalizmem i luzem Janachowskiej.

– Bardzo mi miło. Ciężko jest mi siebie ocenić na szybko, pewnie musiałabym obejrzeć ten odcinek, natomiast ja nienawidzę się oglądać, więc raczej szansa jest marna. Na pewno pójdę na spotkanie z mądrymi ludźmi, którzy powiedzą mi czy muszę coś poprawić. Krytykę biorę na siebie i będę lepsza, jak będzie trzeba – wyznała prowadząca.

