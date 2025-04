Dziś rano testy wykazały u Jerzego Owsiaka obecność koronawirusa. Jak napisał założyciel WOŚP na swoim oficjalnym Facebooku, początkowo objawy infekcji przypominały jedynie grypę.

Twórca WOŚP w poprzednim tygodniu musiał zrobić duże zakupy w postaci sprzętów medycznych. Chociaż on i jego współpracownicy zachowali pełen reżim sanitarny, w piątek wieczorem mimo wszystko wystąpiły u niego objawy choroby.

U Jerzego Owsiaka infekcja zaczęła się od typowych objawów grypy - bólu mięśni i gorączki 38°C. Mimo wszystko dla pewności wraz z żoną zgłosił chęć wykonania testów. Po weekendzie objawy zaczęły powoli ustępować, ale mimo to wykonany wczoraj test na koronawirusa okazał się dodatni.

To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus. Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. Dlatego apeluję do Was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie

- pisze Jerzy Owsiak we wpisie na Facebooku.