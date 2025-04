Sara Boruc od kilku lat jest żoną znanego piłkarza Artura Boruca, z którym wspólnie wychowuje trójkę dzieci. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie chętnie odpowiada komentującym. Jest to powszechnie doceniane, bo nieczęste wśród gwiazd.

Najmłodszy synek Sary i Artura Boruców przyszedł na świat 5 maja 2019 roku i natychmiast skradł serca swoich rodziców. Nic dziwnego, że chętnie publikowali zdjęcia maluszka, blogerka modowa po długiej przerwie znów mogła tulić w ramionach malutkie dziecko.

Chłopcu dali na imię Noah, co - jak często bywa w przypadku rzadkich imion - także wywołało krytykę. Osobiście uważamy, że jest cudne, a uśmiech chłopca przepiękny.

Tym razem blogerce „oberwało się” za ostatnie zdjęcie synka. Jedna z internautek napisała:

Patrząc na Twój profil (który bardzo lubię) można odnieść wrażenie, że masz tylko jedno dziecko. Myślę, że dziewczynkom może być przykro z powodu dominacji brata.

Przeglądając zdjęcia gwiazdy rzeczywiście chłopiec pojawia się na nich nieco częściej, ale przyczynę szybko podała wywołana do odpowiedzi blogerka:

Dziewczynki mogą już decydować i decydują tak, że nie chcą być tutaj za często. I ja to szanuję. - napisała w odpowiedzi Sara Boruc.

Amelia, młodsza córka stylistki w tym roku kończy 10 lat, starsza Oliwia jest już nastolatką. Nic dziwnego, że dziewczyny mają już coś do powiedzenia w tej kwestii i to dobrze, że ich mama podchodzi do tego z szacunkiem.

Do dyskusji szybko dołączyły kolejne obserwatorki i podzieliły się własnymi spostrzeżeniami: „To samo u mnie, ktoś kto nie za bardzo mnie zna pomyśli, że mam tylko córkę , mój nastoletni syn nawet nie za bardzo lubi się fotografować, ciężko o rodzinną fotkę, a co dopiero relację na insta” - napisała jedna z nich.

Przeglądając posty gwiazd, w których pokazują swoje dzieci, można odnieść wrażenie, że zawsze znajdą się osoby, które krytykują lub dzielą się dobrymi radami.

Ostatnio przekonały się o tym chociażby Małgorzata Rozenek, której fanka radziła by zrezygnowała z leżaczka i spała z dzieckiem czy Joanna Krupa nie dająca swojej córeczce mięsa.

