Brak odpowiedniej partnerki u boku, niezdecydowanie, a może coś jeszcze innego stoi na przeszkodzie, by ci panowie zdecydowali się wziąć ślub? Oto znani polscy kawalerowie, którym niespieszno do tego, by się ożenić.

Łączy ich nie tylko to, że dotąd nie włożyli obrączki, lecz także - zdaniem wielu kobiet - ponadprzeciętna uroda. O kim mowa?

Kacper Kuszewski

Znany z roli Marka Mostowiaka w „M jak miłość”, przykładnego męża i ojca, prywatnie wciąż nie zdecydował się na zawarcie związku małżeńskiego.

Aktor zbliża się do swoich 45. urodzin, jednak niewiele wiadomo na temat jego prywatnego życia. Na Instagramie zobaczymy raczej fotki z pracy czy w towarzystwie ukochanych psów, za to próżno szukać tych, które zdradziłyby więcej na temat osobistych planów.

Tomasz Kammel

Popularny, lubiany prezenter telewizyjny zbliża się do pięćdziesątki i wciąż pozostaje kawalerem. Co nie znaczy, że stroni od kobiet. Jakiś czas temu u jego boku widziano nową partnerkę, ale o ślubie jak na razie... cisza.

Tomasz Karolak

Kolejny Tomasz, który także skończył 49 lat, a wciąż nie zdecydował się na ślub. Z pewnością był blisko tego kroku, ponieważ w 2016 roku oświadczył się swojej ówczesnej partnerce i matce swoich dzieci - Violi Kołakowskiej (z domu Wioletcie Kołek).

Do małżeństwa jednak nie doszło, za to u boku aktora od tamtej pory widywano kolejne kobiety.

Kuba Wojewódzki

Jeden z najbardziej znanych „wiecznych kawalerów”. Żaden z jego głośnych związków nie sprawił, że zdecydował się na złożenie przysięgi małżeńskiej.

Dziennikarz skończył już 57 lat i co ciekawe, kilka lat temu zdążył ogłosić, że on i jego ówczesna partnerka Renata Kaczoruk wzięli ślub... Szybko wyszło jednak na jaw, że to tylko chwyt marketingowy. Gdy informacja błyskawicznie obiegła media okazało się, że żadnego ślubu nie było. Była jedynie reklama, w której para wzięła udział.

Czy wymienieni wyżej panowie zdecydują się kiedyś na ślub? Tego nie wiadomo. O tym nie musi przecież decydować wygląd. Al Pacino mimo że skończył 80 lat i powodzenia nie można mu odmówić, na zawarcie związku małżeńskiego nigdy się nie zdecydował.

