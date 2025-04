Ania i Grzegorz Bardowscy są jedną z tych par z programu „Rolnik szuka żony”, które do dzisiaj tworzą nie tylko szczęśliwe małżeństwo, ale i równie szczęśliwą rodzinę. Para, którą widzowie mieli okazję poznać w 2 sezonie programu, wzięła ślub w kwietniu 2016 roku i doczekała się dwójki uroczych dzieci: Jasia i Liwii.

Ślub i wesele to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej pary. Jak swoją uroczystość wspominają Bardowscy? Jak w wielu przypadkach, i u nich nie obyło się bez wpadek, szczerze przyznają też, że w tym momencie zmieniliby kilka rzeczy.

Ania i Grzegorz Bardowscy planują drugi ślub?

Z tego względu małżeństwo wpadło na pomysł, by powtórzyć swoje wesele. Oczywiście nie mają na myśli ponownego ożenku w kościele, ale chętnie po raz kolejny spotkaliby się z rodziną i znajomymi podczas dużej imprezy, a przy okazji zorganizowaliby ją tak, by wcielić w życie pomysły, których zabrakło podczas poprzedniego wesela. Co konkretnie chcieliby w nim poprawić?

Przede wszystkim chcieliby więcej uwagi poświęcić gościom. Podczas swojego wesela mocno wzięli sobie do serca radę, że jeśli oni nie będą bawić się na parkiecie, goście również nie będą tego robić. Przy następnej takiej imprezie, woleliby chodzić więcej od stołu do stołu i rozmawiać ze znajomymi, ponieważ już wiedzą, że dobra zabawa zaproszonych bliskich nie zależy od tego, czy oni też będą spędzać cały czas na tańcu. Z pewnością też zrobiliby zdjęcia grupowe, ponieważ oboje bardzo żałują, że nie poprosili o nie fotografa na swoim weselu.

Na swoje „drugie wesele” Bardowscy planują zaprosić około 100 osób, czyli ponad połowę mniej gości, którzy bawili się na pierwszej uroczystości - małżeństwo zaprosiło na nią 230-240 osób. Z pewnością taka duża impreza to spełnienie marzeń dla wszystkich, którzy z powodu pandemii przez długi czas nie mogli widzieć się ze swoją rodziną i przyjaciółmi.

