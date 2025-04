Magda Gessler w internecie stara dzielić się wyłącznie dobrą energią, a jej profile w portalach społecznościowych często są idealnym sposobem na to, by szybko poprawić sobie humor. Restauratorka prowadzi je w wyjątkowo oryginalny sposób, dzięki czemu zyskała sobie ogromne rzesze fanów.

Jej optymistyczne podejście do życia nie sprawiło jednak, że omijają ją hejt i dziesiątki plotek - mniej lub bardziej fałszywych. Jednym z najczęstszych zarzutów, które pojawiają się pod jej zdjęciami, są rzekome operacje plastyczne. Fani zarzucają Magdzie Gessler, że jest za bardzo „zrobiona”.

Czy Magda Gessler poddała się operacjom plastycznym?

Jaka jest prawda na temat wyglądu Magdy Gessler? Wygląd restauratorki skomentował doktor Krzysztof Gojdź, lekarz medycyny estetycznej i osobowość telewizyjna. Nie ma on wątpliwości, że... restauratorka nie poddała się żadnym operacjom plastycznym. Wie o tym z jednego, bardzo prostego powodu - jest przekonany, że gdyby było inaczej, to on właśnie wykonywałby u niej zabieg.

Zarzucają jej, że ma zrobione policzki, ma zrobione usta, ale to ja jestem tą osobą, która ewentualnie miałaby to zrobić. A naprawdę nie ma nic zrobionego - mówi szczerze lekarz.

Doktor Gojdź skomentował też zabiegi, którym poddały się inne polskie gwiazdy. Bardzo pozytywnie ocenia wygląd Moniki Olejnik - chwali jej mądre oczy, które podkreśla wewnętrzna młodzieńczość i mówi wprost, że wygląda co najwyżej na czterdzieści kilka lat. Pochwalił też szczupłą figurę Małgorzaty Rozenek-Majdan.

