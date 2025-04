Ida Nowakowska od dłuższego czasu wiedzie prym jako największa gwiazda TVP i ulubienica Jacka Kurskiego. Zaraz za nią plasuje się jednak lubiana przez widzów, od lat unikająca skandali Kasia Cichopek, która jednak niedawno poinformowała fanów o swoim rozwodzie z Marcinem Hakielem. Rozstanie pary, która przetrwała kilkanaście lat w, jak się wydawało, zgodnym związku, wstrząsnęło mediami i internautami.

Wielu celebrytów zdążyło już wyrazić swoje opinie na temat rozwodu gwiazdorskiej pary. Ida Nowakowska, z kolei, zaoferowała Cichopek swoje wsparcie. Jak się ono objawi?

Ida Nowakowska o rozwodzie Cichopek

Koleżanka z programu odpowiedziała na pytania dziennikarki na temat rozwodu Cichopek.

— Nie miałam okazji porozmawiać z Kasią, ale mam nadzieję, że wie, że ją wspieram i wiem, że ona również by mnie wsparła w takim momencie. U nas naprawdę jest fajnie, to nie jest taka przykrywka, że się lubimy. Przez to, że dużo pracujemy, to naszymi przyjaciółmi są osoby z pracy – wyznała Nowakowska.

Myślicie, że naprawdę się przyjaźnią?

