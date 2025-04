Charles Manson urodził się w 1934 roku. Jego matka była prostytutką, którą aresztowano za napad z bronią. Od najmłodszych lat sprawiał problemy. Nie raz był zatrzymywany przez policję za drobne przestępstwa. Aresztowany został pierwszy raz w wieku 9 lat.

Traumatyczne dzieciństwo mogło być przyczyną tego, kim później stał się Manson. A stał się jednym z najbardziej brutalnych i psychotycznych morderców w historii USA.

Sekta Charlesa Mansona

W 1967 roku Manson założył swoją sektę „The Family”. Jego wyznawcy ślepo wierzyli, że zbliża się zapowiadany przez Mansona koniec świata i wszyscy razem oczekiwali na apokalipsę.

Kiedy do niego nie doszło, Charles zaczął nawoływać swoich wyznawców, by rozpoczęli w Hollywood rzeź. Jej celem mieli być bogaci i wpływowi ludzie Złotej Ery Hollywood. Do najsłynniejszego mordu „The Family” doszło 8 sierpnia 1969 roku w willi Romana Polańskiego. Sekta zamordowała wówczas pięć osób, w tym ciężarną żonę Polańskiego, Sharon Tate.

Proces Charlesa Mansona

Twórca kultu został zatrzymany i rozpoczął się jego długi proces. W jego trakcie tłumaczył, że do morderstw popychały go... piosenki zespołu The Beatles. Manson został skazany na dożywocie. Do jego celi trafiały setki listów od wyznawców i wielbicieli, szczególnie kobiet, które zakochiwały się w charyzmatycznym psychopacie.

Zbrodniarz zmarł 19 listopada 2017 roku w więzieniu z przyczyn naturalnych. Miał 83 lata.

