Amerykańska prasa oraz media podały, że w zeszły weekend ze szpitala psychiatrycznego Olive Vista Behavioral Health Center in Pomona uciekł Stuart Lynnn Dunn. Nic wam nie mówi to nazwisko? Chory psychicznie czlowiek nachodził i groził Kunis i jej rodzinie!

W styczniu 2013 roku Dunn przyznał się do prześladowania pięknej aktorki filmu "Czarny Łabędź". Wladze Los Angeles od kilku dni usilnie próbują namierzyć zbiega i zapewniły ochronę posesji Kunis i Kutchera. Wówczas został on aresztowany za włamanie do mieszkania Kunis. Wcześniej otrzymał zakaz zbliżania się do aktorki: śledził każdy jej krok, od sklepu po siłownię, na którą uczęśzczała. Dunn został skazany na 6 miesięcy rehabilitacji i 5 lat próby, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka od aktorki i jej krewnych i bliskich przez okres 10 lat.

Porucznik Martin Rodriguez powiedział również w New York Daily News, że obława wciąż trwa, a aktorka została poinformowana o tym fakcie w pierwszej chwili od spostrzeżenia, że chory psychicznie Dunn dopuścił się ucieczki. Podczas zeznań w 2012 roku padły słowa, które potwierdzają, jak bardzo niebezpieczny jest Dunn, który przyznał się, że widział strach w oczach Kunis, gdy tylko był w pobliżu. Dodaktowo złamanie zakazu zbliżania się do aktorki dolało oliwy do ognia, stąd długa wojna procesowa i decyzja o izolacji Stuarta Lynna Dunna.



Co to oznacza dla aktorki i Ashtona Kutchera, którzy mają się teraz na baczności zwłaszcza ze względu na małą Wyatt Isabelle? Ich posiadłość jest pod stałym nadzorem i ochroną policji, bowiem władze spodziewają się, że prędzej czy później obłąkany Dunn będzie próbował zbliżyć się do Mili Kunis. Zgroza!

