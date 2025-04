Dominika Gwit choruje na otyłość i nie bez powodu dziennikarze wydzwaniali do niej w związku z „aferą”, która rozpętała się po publikacji zdjęcia Lewandowskiej ze sztucznym brzuchem. Chcieli znać jej opinię, a zatem aktorka podzieliła się nią na Instagramie.

Choć w teorii Gwit nie powiedziała nic „odkrywczego”, to była pierwszym głosem osoby otyłej, która staje w obronie trenerki, uznając hejt na nią za niewłaściwy i krzywdzący. Odniosła się do nastrojów społecznych i podkreśliła, że prawdziwe zło i szykanowanie grubych osób nie dzieje się na profilu Lewandowskiej, a poza nim i tam należałoby skupiać swoją energię, jeśli chodzi o walkę z naśmiewaniem się z otyłości.

Dziennikarze do mnie dzwonią, pytają, a ja tak naprawdę chciałam powiedzieć jedno - w dziwnych czasach żyjemy. Nic nie jest czarne albo białe, trzeba spojrzeć pośrodku. Ania Lewandowska od lat pracuje z kobietami, nigdy nie była otyła i nie będzie, ponieważ na tę otyłość nie choruje, ale chce pokazać kobietom, że wszystkie są piękne. Ja też to mówię, wszystkie macie prawo do tego, żeby żyć, kochać siebie i walczyć o siebie. To jest najważniejsze

Czy Gwit poczuła się dotknięta happeningiem Lewandowskiej? Raczej nie, bo skoncentrowała się na agresji wobec otyłych ludzi, ale podkreśliła, że to nie trenerka jest jego źródłem.

Ania Lewandowska na pewno nie miała złych intencji, wiem to, widzę to i właściwie to chciała pokazać dobrze - że wszystkie jesteśmy piękne i mamy prawo do tego, żeby żyć. Nie przytyje nigdy do takich rozmiarów jak ja, bo nie choruje na otyłość, ale chce pokazać, że wszystkie kobiety mają prawo do życia

- wyznała Gwit.