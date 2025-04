8 z 9

Natasza Urbańska w ciaży - Viva de Luxe

Wybrałam się do swojego ginekologa i na początku wizyty zapowiedziałam, że chcę zajść w ciążę i proszę, żeby mnie do tego przygotował. On zaczął mnie badać i powiedział: Ale, pani Nataszo, pani już jest w ciąży. - mówiła w wywiadzie Natasza Urbańska. Córka pary, Kalinka, ma już 9 lat.