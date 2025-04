Lewandowscy wrzucili rodzinne zdjęcie, które wygląda jak pocztówka z luksusowych wakacji. Sportowa para przebywa na urlopie w Sardynii i wrzuciła zdjęcie z randki - komentarze pod fotką są co najmniej pochlebne, bo wyglądają jak gwiazdy Hollywood.

Ania i Robert Lewandowscy są teraz niemal nierozłączni - od czasu przyjścia na świat Klary wyglądają na wzorową parę tworzącą modelową rodzinę. Co jakiś czas publikują zdjęcia z córeczką lub we dwoje, kiedy to dopingują siebie nawzajem w powrocie do formy czy wyrażają uczucia. "Ale sexy", "Kocham was" - tak piszą internauci pod ostatnią fotką Lewandowskich z wakacji, wyrażając z kolei własne.

Para wypoczywa teraz na słonecznej Sardynii. W upalnych Włoszech oboje mogą poświęcić nieco czasu na treningi, ale chętnie oddają się też zwykłym przyjemnościom takim jak spacery. Lewandowski wrzucił do sieci zdjęcie z randki z żoną. Nie zabrakło oczywiście Klary, która prawdopodobnie smacznie spała w wózku.

– Z moimi dwiema miłościami – napisał na Instagramie Robert Lewandowski. - Magiczny czas. Taki skład powoduje moje prawdziwe szczęście! Kocham – dodała Ania Lewandowska i repostowała zdjęcie na swoim profilu.

Robert Lewandowski wrzucił zdjęcie ze spaceru z Klarą. Ale to nie wszystko

Od czasu narodzin dziewczynki w sieci pojawiło się już sporo ich rodzinnych zdjęć, dzięki czemu można wręcz stworzyć z nich rodzinnych, chronologicznie ułożony album. Oto jedne z fotek, które Lewandowscy umieścili w społecznościach.

