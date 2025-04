W The Shrine Auditorium w Los Angeles odbyła się wielka gala rozdania nagród Screen Actors Guild Awards 2015 (SAG Awards 2015). Impreza, to przedbiegi do rozdania Oscarów, dlatego gwiazdy przybyły na event bardzo licznie i w bardzo wyjątkowych stylizacjach. Spośród nich wybrałyśmy kilkanaście, które naszym zdaniem odstawały od reszty. A to, która z aktorek wyglądała najlepiej zadecydujecie już sami głosując w naszej sondzie.

Reklama

Najlepiej ubrane gwiazdy na SAG Awards 2015

Bardzo podobała nam się Jennifer Aniston w kreacje vintage Johna Galliano, zaś Julie Bowen ("Współczesna Rodzina") urzekła nas sukienką Couture Georgesa Hobeiki. Pięknie w czerni prezentowały się Julia Roberts (Givenchy), Emma Stone (Christian Dior Couture), oraz Rosamund Pike (Christian Dior Couture). Na naszą uwagę zasłużyła również Sarah Paulson ("American Horror Story") w prostej sukni Armaniego.

Fantastycznie wyglądała również 81-letnia Joan Collins! A także Sophia Bush w czerwieni w stylu retro i Keira Knightley w wyjątkowej kreacji Erdem.

Reklama

Więcej kreacji gwiazd z wielkich gal:

Gwiazdy podczas Złotych Globów 2015

Celebrytki na People's Choice Awards 2015

Aktorki na festiwalu w Palm Springs