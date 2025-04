Reżyser bardzo lubianego serialu „Ucho prezesa” nakręcił nowy film. „(Nie)znajomi” to remake francuskiego filmu doskonale dostosowany do naszych realiów. Jego oficjalna premiera odbyła się 24 września, ale do kin trafi dopiero kilka dni później – 27 września.

Reklama

Które gwiazdy były obecne na tym uroczystym wydarzeniu? Na pewno nie zabrakło tam całej obsady filmu, czyli między innymi Mai Ostaszewskiej, Tomasza Kota, Kasi Smutniak czy Aleksandry Domańskiej.

Kto jeszcze pojawił się na premierze?

Nie tylko aktorzy z filmu chętnie pozowali do zdjęć na ściance. Na czerwonym dywanie nie zabrakło także innych gwiazd, na przykład występujących w nowym serialu „Zawsze warto” Katarzyny Zielińskiej, Weroniki Rosati i Julii Wieniawy. Wszystkie wyglądały przepięknie!

Która z gwiazd prezentowała się najlepiej? Zobacz w naszej galerii.

Do zdjęć na ściance pozowała także Olga Bołądź, która prezentowała się przepięknie w aksamitnej sukience w kolorze butelkowej zieleni. Większość gwiazd postawiła jednak na klasyczną czerń. W takim wydaniu mogliśmy zobaczyć Paulinę Chylewską, Annę Oberc czy Magdaleną Grabowską-Wacławek, znaną jako Bovska.

Pojawili się także mniej oczywiści goście. Wśród gwiazd na czerwonym dywanie razem z żoną spacerował Adam Małysz. Nową dziewczynę przyprowadził za to Antek Królikowski. Ciekawe, co na to Julia Wieniawa?

Reklama

Zobacz także:

Małgorzata Kożuchowska zaliczyła na czerwonym dywanie zabawną wpadkę

Anna Lewandowska ma ukryty talent? Fani: „Lewa, idź do Tańca z Gwiazdami!”