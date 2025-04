Wielu celebrytów ma ukryte talenty. Kendall Jenner doskonale naśladuje odgłosy ptaków, Pierce Brosnan jest połykaczem ognia, a Ellen Page świetnie żongluje. Polskie gwiazdy także mają się czym pochwalić. Fani Anny Lewandowskiej raz na jakiś czas mają okazję, by podziwiać, jak trenerka doskonale rusza się na parkiecie (lub – w niektórych przypadkach – przed lustrem w sypialni).

Anna Lewandowska ma ukryty talent

Okazuje się, że Anna Lewandowska jest bardzo zdolną tancerką! Na swoim Instagramie często publikuje swoje taneczne popisy. Ostatnio nawet zaprezentowała swoje umiejętności na scenie! Reakcja fanów? Są zachwyceni!

Innym razem trenerka pokazała, jak tańczy we własnej sypialni, nucąc hit Beyonce, co również spotkało się z ogromnym entuzjazmem jej followersów. Nawet w domowym zaciszu porusza się jak zawodowa tancerka! Ruchy Anny Lewandowskiej spodobały się jej fanom tak bardzo, że ci zaproponowali jej nawet, by... wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”.

Nie ma w sumie się czemu dziwić – jako trenerka fitness poczucie rytmu oraz świadomości własnego ciała musi mieć we krwi, a to właśnie te dwa czynniki są najważniejsze u tancerzy. Kto wie, może Anna Lewandowska kiedyś zdecyduje się iść w tym kierunku i spróbować swoich sił w tańcu poza wygłupami (chociaż bardzo ładnymi) przed lustrem?

