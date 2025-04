Kolejna polska megaprodukcja na ekranach kin! To jeden z tych filmów, które zapadają w pamięć na długo. Międzynarodowa obsada, genialne efekty specjalne i piękne polskie aktorki. Musicie to zobaczyć!

Film "Hiszpanka" wchodzi do kin 23 stycznia.

To trzymająca w napięciu opowieść dziejąca się w trakcie I wojny światowej, zrealizowana z niemałym rozmachem i pasją w sposób niezwykle błyskotliwy.

W filmie zobaczymy znane polskie gwiazdy, jak również nazwiska, o których będzie głośno, m.in. Jakuba Gierszała, który swoją karierę rozpoczął kilka lat temu w filmie "Wszystko, co kocham".

Międzynarodowa obsada kusi każdego - w "Hiszpance" zobaczymy bowiem Crispina Glovera, przystojnego Thomasa Schweiberer czy Florence Thomassin, uznanych aktorów brytyjskiego kina.

Kto się pojawił?

Na premierze nie mogło zabraknąć częstych bywalczyń premier i wydarzeń teatralnych: Agnieszki Kaczorowskiej, Agnieszki Sienkiewicz, Kamili Baar.

Ta ostatnia szybkim szybkim krokiem przemknęła przez po czerwonym dywanie, a Agnieszka Sienkiewicz z gracją i cierpliwością pozowała do zdjęć.

Aktorki prezentowały się zniewalająco!

Zobaczcie!

