Po wygraniu „Tańca z gwiazdami” Agnieszka Sienkiewicz nie ma czasu na urlop. Gra w serialu „Przyjaciółki” oraz spektaklu „Kochanie na kredyt”. Krótką przerwę będzie miała dopiero w święta.

Agnieszka Sienkiewicz wygrała "Taniec z gwiazdami"

To był bardzo emocjonujący finał „Tańca z gwiazdami”! Choć faworytką jury była Ania Wyszkoni, to ostatecznie Kryształowa Kula trafiła do rąk Agnieszki Sienkiewicz (30)!

– Byłam zaskoczona. Tańczyłam nierówno, a Ania zawsze była perfekcyjna. Poza tym Stefano wygrał poprzednią edycję i mówiłam mu, że nie zwycięża się dwa razy z rzędu! – mówi „Party” Agnieszka.

Co aktorka zrobi z czekiem na 100 tys. zł? – Część pieniędzy wydam na wyjazd do Australii. Marzę o nim od lat! – zdradza aktorka. Niestety, w podróż Sienkiewicz nie wybierze się z ukochanym. Czemu? Jak dowiedziało się „Party”, Agnieszka właśnie rozstała się z Maciejem Marczewskim. Wygrała „Taniec z gwiazdami”, ale... straciła miłość. Aktorka rozstała się ze swoim partnerem! Dlaczego?

– Już od jakiegoś czasu psuło się między nimi. Maciek nie przychodził na nagrania show, Aga miała dużo pracy. Oddalili się od siebie! – tłumaczy znajomy aktorki. A my jesteśmy pewni, że tak piękna i zdolna dziewczyna nie będzie singielką zbyt długo! Agnieszka i Maciej Marczewski byli parą przez cztery lata.

Agnieszka Sienkiewicz w "Tańcu z gwiazdami"