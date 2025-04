10 czerwca w warszawskim klubie Soho Factory odbył się pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza inspirowanej stylem ulicy i sportowym luźnym lookiem. Rozbrzmiewała muzyka hip hop, a celebrytki bawiły się w najlepsze. Które zaprzyjaźnione gwiazdy kibicowały Kupiszowi na pokazie?

Nowa kolekcja Kupisza na przyszłe lato 2016 to kompilacja sportowego szyku, błysku i kobiecości. Gwiazdy to lubią! Na imprezę obowiązywał dress code - każdy gość miał inspirować się stylem sportowym i włożyć... dres! Niektórzy z zaproszonych gości nie dostosowali się do sugestii i nie zaryzykowali pojawienia się w stylizacji, która im nie leżała, ale inni... czuli się jak ryby w wodzie.

Gwiazdy na pokazie mody w dresach

Na ściance dumnie pozowali między innymi Danuta Stenka, Marta Wierzbicka czy Agnieszka Szczurek, ktore wyglądały rewelacyjnie w sportowych stylizacjach. Kto wypadł najlepiej, a kto zaliczyl wpadkę i wyłamał się z dresowej konwencji!

