robert kupisz lato 2016

Robert Kupisz jak zwykle wyprzedza swoich kolegów po fachu i gdy inni polscy projektanci dopiero co zaprezentowali swoje kolekcje na jesień i zimę 2015/2016 - Kupisz już szykuje nas do lata 2016. Wczoraj wieczorem, ponownie w Soho Factory pokazał swoje najnowsze dzieło - Gangsta. A rzeczy z kolekcji na przyszły rok zapewne już za chwilkę trafią do sprzedaży, przynajmniej tej internetowej.

Robert Kupisz co sezon inspiruje się jakąś subkulturą, tym razem przyszedł czas na styl hip hopowy wprost z ulic Nowego Jorku. Mamy zatem masywną biżuterię, oversize'owe bluzy i czapeczki z daszkiem.

Robert Kupisz na lato 2016

A wszystko zaczęło się od oblanego złotem zaproszenia z lwim herbem na okładce. W środku zaś można było znaleźć 50 Kupiszy, waluty którą stworzył specjalnie na tę okazję. Od razu było wiadomo, że będzie "na bogato". W rzeczywistości chyba tak się nie stało. Kilkadziesiąt sylwetek, ale raczej nic nowego, wielkie show i atmosfera. Projektant tworzy ciągłość swoich kolekcji a amatorzy jego stylu i tak będą zadowoleni.

Jak zwykle Robert Kupisz wprowadził kilka nowinek. Motyw lwa widoczny na przerysowanych kajdanach, ten sam wzór można było również zobaczyć na typowych dla subkultury hip hopowej - full capach. Do tego dresy, sukienki, bluzy a także odrobinę mody plażowej.

Buntownicy, marzyciele i ludzie, którzy nie poddają się cynizmowi elit, utartym konwenansom i narzuconym przez większość regułom. Walczą o swoje przekonania i wyrażają swoje poglądy przez sztukę, która tworzą, nawet jeśli jest ona kontrowersyjna – takich ludzi podziwiam i tacy ludzie mnie inspirują.

- mówi Robert



Całość, oczywiście odbieramy bardzo pozytywnie, bo uwielbiamy Kupisza i jego świat. Jednak niewiele tu z prawdziwej mody, ale pret-a-porter ma opanowane do granic możliwości. A rzeczy sprzedawać się będą jak świeże bułeczki. Jesteście tego samego zdania?

