Każda prawdziwa fashionistka wie, co w polskiej modzie piszczy. Kolekcja Łukasza Jemioła i pokaz to nie lada gratka dla trendsetterek i celebrytek. One pojawiły się tłumnie na pokazie!

Gwiazdy dopisały, jeśli chodzi o obecność na celebracji 10-lecia działalności projektanta. Przy wybiegu zasiadły same osobistości, blogerki, wirtuozerzy mody, biznesmeni czy aktorki. Nam wpadły w oko polskie gwiazdy, które postanowiły zadać szyku na jubileuszu. Kto taki?

Gwiazdy na pokazie Łukasza Jemioła

Nie zabrakło Anny Wendzikowskiej, Joanny Jabłczyńskiej czy Małgorzaty Sochy. Ta ostatnia świadomie stylizowała ostatnio gorący trend - wstążkę wokół szyi imitującą długą apaszkę. W czarnym total looku prezentowała się bardzo seksownie! Kto się bardzo wyróżnił na pokazie? Zdecydowanie Natalia Siwiec - postawiła na wyrazisty makijaż. Wyglądała obłędnie!

