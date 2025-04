Jesienna oferta telewizyjna to nie lada gratka dla fanek komediowych i romantycznych seriali. Czemu tak myślimy? Stacja TVN rusza z nowym serialem pt. "Singielka". 15 września odbyła się konferencja serialu.

Gwiazdy na konferencji serialu "Singielka"

Na pokazie prasowym nie zabrakło postaci odgrywających główne role. Aktorzy tacy jak Julia Kamińska czy Filip Bobek znają się od lat ("Singielka" ma prześcignąć "Brzydulę"), bowiem to nie pierwszy raz, kiedy są razem na planie. Do obsady spirującego do miana najlepszego serialu sezonu dołączyli także Paulina Chruściel czy Mateusz Janicki. Słowem - jest na co (na kogo) popatrzeć!

O serialu "Singielka"

Być singielką to w dzisiejszych czasach żaden wstyd! Znaleźć prawdziwą miłość to dopiero wyzwanie, i to długoterminowe. Elka, bohaterka nowego serialu TVN, rozpoczyna poszukiwania faceta idealnego. Stanie w obliczu wielu romantycznych perypetii, które będziemy śledzić od października. Niektórzy szukają uczucia przez całe życie. Czy Elce uda się je znaleźć w zaledwie 274 dni?

