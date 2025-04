16 kwietnia odbyła się uroczysta impreza z okazji oficjalnego włączenia do puli kanałów dwóch kolejnych: TVN Meteo Active oraz TVN Fabuła. To wyśmienita okazja, by zaprezentować swoje wdzięki lub... zaliczyć miniwpadkę. Oceńcie same!

Reklama

Informacja o dwóch nowych tematycznych kanałach pojawiła się mediach już kilka tygodni temu, jednakże oficjalna konferencja miała miejsce w połowie kwietnia. Na tak dużym evencie nie mogło zabraknąć prezenterów telewizji TVN i gwiazd dziennikarstwa, związanych ze stacją. Dużym zaskoczeniem jednak było pojawienie się Kingi Burzyńskiej, która niewiele ponad tydzień temu, bo 9 kwietnia, urodziła córkę!

Eleganckie suknie vs. dżinsy

Wieczór upłynął pod znakiem uroczystej prezentacji, rozmów i kolacji. Na tę okazję Anna Wendzikowska oraz Agnieszka Cegielska zdecydowały się na eleganckie kreacje, bowiem to one zostały twarzami TVN Fabuła oraz TVN Meteo Active. Koleżanki po fachu, czyli Patricia Kazadi, Dorota Gardias czy Marta Kuligowska postawiły na bardziej sportowy styl. To stanowczo był prawdziwy stylizacyjny miszmasz!

Reklama

Zobacz też:

Gwiazdy na otwarciu atelier Violi Piekut

Rusin, Ślotała i Wendzikowska na wernisażu

Tyszka i Krupińska promują soczewki kontaktowe