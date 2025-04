Każdy pretekst do imprezowania jest dobry. Zwłaszcza, jeśli chodzi o wręczanie nagród. Na jednej z gal tłumnie pojawiły się polskie gwiazdy i celebrytki!

Z pewnością zaskakująca była obecność Kate Rozz, która unika publicznych wystąpień i imprez jak ognia. Nawet przyłapana przez fotoreporterów czuje się teraz niekomfortowo. Jaki może być tego powód? Jest zapracowana? Trudno powiedzieć...

Gwiazdy na imprezie

Na czerwonym dywanie pojawiła się także rzadko pojawiająca się Natasza Urbańska. Tym razem wybrała prostą, lejącą się suknię z wcięciami na bokach i zdobną górą. Dużym zaskoczeniem był seksowny look Agnieszki Kaczorowskiej. Wybrała bardzo kobiecą suknię maxi w odcieniu ognistej czerwieni. Ten sam kolor pojawił się także na jej ustach... Zerknijcie do galerii i same oceńcie, jak się prezentowała!

Dużym rozczarowaniem była stylizacja Anny Powierzy... Serialowa Czesia z "Klanu" nie radzi sobie z nadprogramowymi kilogramami (chodzi o kwestie zdrowotne), ale to nie tłumaczy, dlaczego założyla TAKĄ kreację...

