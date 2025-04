3 z 7

Kelly Clarkson

Kelly nigdy nie należała do najszczuplejszych kobiet i nigdy nie miała z tym problemu. W czerwcu 2014 roku urodziła swoje pierwsze dziecko, córkę River. Przytyła w trakcie ciąży i nie wpadła w obsesję na punkcie chudnięcia. Została zbombardowana przez prezenterkę krytyką:

- Jezu, co stało się z Kelly Clarkson? Czy zjadła piosenkarzy ze swoich chórków? Kochana, urodziłaś dziecko rok temu, to nie są pociążowe kilogramy. To tłuszcz. Przestań nadawać temu urocze przezwiska tylko po to, by poczuć się lepiej. „Waga po ciąży”, „oponka”. Mamy tak słabą silną wolę, że musimy wymyślać urocze nazwy na tłuszcz. Nie, to po prostu jest tłuszcz - napisała na Twitterze.

Co na to Kelly? Ponoć... nie zwróciła na to uwagi.

To wolny świat, mów, co chcesz. Nigdy nie przejmowałam się tym, co ludzie myślą. Zawsze najbardziej zależało mi na tym, żeby być szczęśliwą, pewną siebie i dobrze się czuć. Tym bardziej teraz, kiedy mam rodzinę. Nie szukam akceptacji u nikogo innego, oprócz właśnie rodziny.