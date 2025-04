Choć alkohol sprzyja dobrej zabawie i nawiązywaniu kontaktów, to jednak wiele gwiazd omija go szerokim łukiem. Powody mogą być różne - panie rezygnują z powodu urody, panowie - zdrowia. Masz zamiar rzucić alkohol? Zobacz, którym gwiazdom się to już udało!

Reklama

Alkohol nie wyjdzie z mody... A może?

Moda na zdrowy styl życia trwa w najlepsze, a włącza się w nią coraz więcej gwiazd, które podążają za nowymi trendami - nie jedzą mięsa, ćwiczą z trenerami personalnymi i... rezygnują z używek. Jennifer Lopez zdradzając swój sekret pięknej i zdrowej skóry wyznała, że codziennie pije minimum 2 litry wody i nie pije alkoholu. Kim Kardashian również podąża tą drogą, choć wielu uznawałoby te panie za kobiety brylujące na imprezach z kieliszkiem w dłoni.

Piją alkohol zamiast jeść. Drunkoreksja – nowa choroba wśród kobiet?

Reklama

Gwiazdy, które nie piją alkoholu

Wiele gwiazd ma na koncie również problemy z alkoholem: zdjęcia pijanej Rihanny, fotografie „upadłej” Lindsay Lohan obiegły wiat już wiele razy. Może zamiast obserwować wpadki gwiazd, lepiej skupić się na tych celebrytach, którzy promują rozsądne podejście? Zerknijcie do galerii abstynentów światowej sławy, którzy szczycą się tym, że nie piją alkoholu.