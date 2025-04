Kaloryczność alkoholu zależy od zawartości czystego etanolu w trunku i wszystkich dodatków z prostymi cukrami, które dostarczają kalorii. Jeśli zależy ci na tym, by przeznaczyć na alkohol mało kalorii, skorzystaj z naszych wskazówek i wybieraj mądrze mniej tuczące alkohole.

Spis treści:

Zobacz, ile kalorii mają czyste alkohole i drinki. Wybieraj takie, które mają mniej kalorii. Zaplanuj, ile chcesz wypić na imprezie, by nie przytyć.

Kaloryczność mocnych alkoholi

Wódka czysta 50 ml – 110 kcal

Wódka słodka 50 ml – 130 kcal

Whisky 30 ml – 65 kcal

Tequilla 30 ml - 64 kcal

Kaloryczność wina

Wino białe wytrawne 120 ml – 80 kcal

Wino białe półwytrawne 120 ml – 90 kcal

Wino białe słodkie 120 ml – 110 kcal

Wino czerwone wytrawne 120 ml – 80 kcal

Wino czerwone półsłodkie 120 ml – 92 kcal

Wino czerwone słodkie 120 ml – 115 kcal

Wino różowe 120 ml – 85 kcal

Wino musujące Cava 120 ml - 97 kcal

Prosecco - 120 ml - 61 kcal

Kaloryczność likierów

Advocat 30 ml – 75 kcal

Curacao 20 ml – 84 kcal

Jagermeister 30 ml - 74 kcal

Baileys 30 ml - 80 kcal

Kaloryczność piwa

Piwo ciemne pełne 0,33 l – 250 kcal

Piwo jasne pełne 0,33 l – 162 kcal

Piwo smakowe 0,33 l - 138 kcal

Piwo typu Radler 0,33 l - 122 kcal

Kaloryczność popularnych drinków i koktajli

Krwawa Mary (150 ml) – 115 kcal

Gin z tonikiem (210 ml) – 171 kcal

Pinacolada (150 ml) – 356 kcal

Whisky sour (100 ml) – 123 kcal

Aperol Spritz (150 ml) - 105 kcal

Mimosa (150 ml) - 87 kcal

Margarita (60 ml) - 120 kcal

Mojito (105 ml) - 135 kcal

Martini (gin + wermut - 125 ml) - 161 kcal

Sex on the beach (150 ml) - 179 kcal

Tequilla sunrise (150 ml) - 200 kcal

fot. Adobe Stock, saksit

Wybieraj mniej kaloryczne trunki

To żadne odkrycie, ale jeśli jesteś na diecie, zawsze wybieraj trunki, które dostarczają jak najmniej kalorii. Wytrawne wino i czysta wódka zamiast słodkiego białego wina i smakowych likierów, zrobią dużą różnicę. Zrezygnuj z pełnego, klasycznego piwa, a w zamian wybierz lżejsze, bez soku.

W każdej grupie alkoholi znajdą się te mniej kaloryczne. Nawet wielbiciele koktajli znajdą coś dla siebie. Poznaj np. drinka mimozę (świeży sok pomarańczowy + prosecco), który jest orzeźwiający i niskokaloryczny.

Unikaj napojów z cukrem

Często to cukier, a nie alkohol są odpowiedzialne za kaloryczność trunków. Największą bombą kaloryczną jest drink ze słodkim napojem gazowanym lub sokiem owocowym. Warto unikać takich mieszanek, bo błyskawicznie podnoszą poziom glukozy we krwi.

Wystrzegaj się też wszelkich syropów, cukru brązowego i grendayny. Możesz w zamian spróbować przygotować koktajle słodzone ksylitolem i erytrolem.

Wybieraj napoje zero

Napoje zero to nie idealny wybór, ale dobry kompromis dla twojej sylwetki. Bezcukrowe wersje gazowanych napojów pozwalają na zaoszczędzenie naprawdę wielu kalorii w skali całego wieczoru. Sięgaj po wersję zero kalorii w przypadku wszystkich napojów gazowanych, mrożonych herbat i toników.

Nie przesadzaj z ilością alkoholu

Picie alkoholu jest nie tylko odstępstwem od diety, ale też po prostu niezdrowym nawykiem. Nie rób tego zbyt często.

Jeden kieliszek wytrawnego czerwonego wina raz w tygodniu jest dozwolony i mogą sobie pozwolić na niego nawet osoby, które starają się zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów.

Kontroluj to, co jesz

Jednym z celów picia alkoholu jest puszczenie wodzy kontroli. Staraj się nie przesadzać w tym czasie z jedzeniem. Piwo i wino wzmagają apetyt na niezdrowe przekąski. Oczywiście nie możesz pić alkoholu i pomijać całkowicie posiłków. Przygotuj dietetyczne sałatki imprezowe i talerz zdrowych przekąsek.

Pij dużo wody, jeśli pijesz alkohol

Zawsze nalewaj sobie szklankę wody, jeśli dolewasz alkoholu. Jeśli jesteś w barze, zamawiaj też wodę i pij ją w trakcie. Czasami alkohol pija się w trakcie spotkań nawykowo, by zrobić coś z rękami. W tym wypadku woda sprawdzi się świetnie.

Rozważ bezalkoholowe napoje

Jeśli pijesz alkohol tylko dla towarzystwa, chcesz uniknąć kaca i oszczędzić kalorie, rozważ bezalkoholowe wersje alkoholi. Czasy „szampana” Piccolo jako jedynej opcji bezalkoholowej, już dawno za nami. Teraz w większych marketach dostaniesz łudząco podobne do oryginału bezalkoholowe Prosecco, bezalkoholowe wina różowe i białe. Jest też szeroki wybór piw zero, które mają nawet 3 razy mniej kalorii, niż klasyczne trunki.

Wybieraj alkohol z lodem, zamiast klasycznych shotów

Wypijesz dzięki temu mniej alkoholu i spożyjesz mniej kalorii. Lód nie ma kalorii, a dodaje twoim napojom objętości. Stosuj ten trik, a oszczędzisz trochę kalorii w trakcie zakrapianej imprezy.

Wybrałyśmy top 5 napojów alkoholowych, które możesz pić nawet, jeśli się odchudzasz.

Tequila lub whisky z lodem

Wódka + napój zero

Czerwone wytrawne wino

Koktajl typu skinny: wódka + woda gazowana + sok z limonki

Prosecco

Jeśli nie chcesz rujnować swojej diety, nie sięgaj raczej po te napoje alkoholowe. To 5 najbardziej kalorycznych trunków:

Pina Colada,

Koktajle z syropami i grenadyną np. Tequilla Sunrise, Sex on the Beach

Ciężkie piwa kraftowe

Koktajle ze śmietanką i likierami mlecznymi: Baileys, White Russian

Wódki smakowe, nalewki i likiery

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 15.01.2015 przez Agatę Bernaciak.

