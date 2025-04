Ozdoby choinkowe to temat-rzeka. Niektórzy tradycyjnie ubierają ją od wielu lat w te same świecidełka, przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Do takiego drzewka zazwyczaj idealnie pasuje powiedzenie "obwieszony jak choinka", bo znajduje się na nim dosłownie wszystko - zabawki, łańcuchy, jabłka, owoce, mikołajki i pajacyki. Inni preferują wystrój w jednym, maksymalnie 2 kolorach. Te drzewka są bardziej minimalistyczne i eleganckie. Jeszcze inni wolą choinki w wersji ekologicznej - znajdują się na nich wyłącznie ozdoby hand-made, pierniki i suszone owoce. Są też osoby, które niemal co roku kupują nowe dekoracje i zawsze zaskakują innym wystrojem drzewka.

Co można przynieść do domu razem z choinką?

Niezależnie od tego, do której grupy należysz, z chęcią pewnie zerkniesz na najładniejsze ozdoby z kolekcji 2016. Nie ma tutaj dużego zaskoczenia - króluje tradycyjna biel, srebrny, złoty i czerwień. Trendy świąteczne są zazwyczaj niezmienne i ponadczasowe!

Moje osobiste hity to subtelne baletnice z Tesco, złote gwiazdki z H&M Home, urocze filcowe sówki z Lidla oraz srebrne aniołki z Home&You. Niezależnie od tego, jaki styl preferujesz, z pewnością znajdziesz coś dla siebie... A raczej dla swojej choinki ;-)

