Jennifer Lopez, idolka i jedna z najpiękniejszych kobiet świata, dała plamę. Bezbłędne stylizacje to chyba już przeszłość, bo tym razem latynoska piękność nieco się oszpeciła...

A wszystko to za sprawą fryzury, a raczej grzywki Jennifer Lopez. Jakiś czas temu pokazywałyśmy wam zdjęcie Jennifer Lopez w krótkich włosach, które jednak nie przypadły piosenkarce do gustu, bowiem prędko wróciła do ich przedłużania, a krótka czupryna byla tylko stanem przejściowym. Lopez wyglądała wtedy dość mizernie, choć zadała szyku w retro fryzurce na imprezie Tony Awards.

Grzywka Jennifer Lopez

Okazuje się, że Jennifer Lopez potrafi nas jeszcze zaskoczyć, i to długością grzywki. Chyba lekko ją poniosło. Kto jej doradził niemodne warkoczyki i wypuszczenie kilku kosmyków, które opadały na czoło na bankiecie iHeartRadio Music Awards, imitując grzywkę?

