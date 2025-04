Gigi Hadid i Zayn Malik mają już za sobą kilka związkowych wzlotów i upadków. Po ostatnim głośnym rozstaniu, do którego doszło 4 stycznia 2019 roku, para wytrzymała osobno zaledwie kilka miesięcy. Już w grudniu znowu zaczęto widywać ich razem, a na walentynki Gigi potwierdziła, że Zayn znów jest jej chłopakiem. Najwyraźniej trzecie podejście do związku okazało się szczęśliwe, bo media obiegła wieść, że modelka jest w ciąży.

Gigi Hadid jest w ciąży z Zaynem Malikiem

Informację o tym, że para spodziewa się dziecka, podał serwis TMZ, który jako jeden z pierwszych relacjonuje najważniejsze wydarzenia z życia gwiazd wielkiego formatu.

Gigi jest już w 20. tygodniu ciąży. Nie wiadomo, czy płeć dziecka jest już znana, ale obie ich rodziny są bardzo podekscytowane - donosi osoba z otoczenia przyszłych rodziców w rozmowie z tabloidem

Ani Gigi, ani Zayn nie odnieśli się jeszcze oficjalnie do medialnych rewelacji. Zaledwie kilka dni temu para wspólnie świętowała 25. urodziny modelki, pozując do zdjęć udostępnionych w mediach społecznościowych.

Dla wielu osób wiadomość o ciąży gwiazdy nie jest jednak zaskoczeniem, bo w lutym tego roku Hadid przyznała w rozmowie z „The Icons and Idols Issue”, że w najbliższym czasie planuje powiększenie rodziny.

Gigi Hadid i Zayn Malik - historia związku

Supermodelka Gigi Hadid i były członek zespołu One Direction Zayn Malik zaczęli spotykać się w 2015 roku. Przez 3 lata ich miłość kwitła, aż zakończyła się burzliwym rozstaniem w 2018 roku. Ta pierwsza przerwa w ich relacji trwała tylko miesiąc. Para szybko do siebie wróciła, by rozstać się znowu po roku spotkań. W grudniu 2019 roku podeszli do budowania związku po raz trzeci i trwają w swojej decyzji do tej pory. Jak widać, nad wyraz skutecznie.

