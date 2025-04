Plebiscyt "Zwykły bohater" to szlachetna inicjatywa której twarzą jest Szymon Hołownia. To sposób na zachęcanie nie tylko do pomagania, lecz także doceniania zwykłych ludzi, którzy dokonują wielkich rzeczy w niecodziennych sytuacjach.

Każdego roku nagradzani ludzie, których postawy są godne naśladowania i podziwu. Niezależnie od tego, czy jest to złapanie przestępcy, uratowwanie kobiety z opresji czy codzienne pomaganie sąsiadce, wszyscy zgłoszeni uczestnicy są już wygrani.

Gala dobroci

Dzięki akcji ci, którzy zachowali się fair, wykazali się inicjatywą albo odwagą w niesieniu pomocy innym, stają się rozpoznawalni dzięki swojej życzliwości.

W tym roku wytypowano trzech zwycięzców, ktorych kieszenie zasiła kwota 100 tysięcy złotych: Mateusza Laskowskiego, Tadeusza Centka oraz Pawła Kwiatkowskiego Edwarda Wacińskiego i Karola Pietrzaka, którzy wspólnymi siłami uratowali tonącą kobietę i jej córkę.

Na uroczystej gali finałowej plebiscytu, nie mogło zabraknąć dziennikarzy ściśle związanych z akcją oraz nowych, świeżo upieczonych gwiazd. Zobaczcie!

