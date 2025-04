Wieści o nowym filmie ze słynnym Agentem 007 rozeszły się w niebezpiecznie szybkim tempie. W oczekiwaniu bedziemy czekać na kolejną część legendarnej serii, której trudno będzie przebić poprzednią produkcję. I tym razem w roli głównej zobaczymy na ekranie Daniela Craiga, który znakomicie spisał się w roli Jamesa Bonda w ostatnim "Skyfall".

Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd aktorów, którzy wcielali się w postać przystojnego agenta. To do nich wzdychały nasze mamy i babcie, a i nam może szybciej zabić serce na widok zdjęć młodego Seana Connerry'ego czy Pierce'a Brosnana. Wciąż mają w sobie ten nieprzeciętny urok i sprawiają, że kobietom miękną kolana. Jak wyglądali kiedyś amanci Hollywood? Jak prezentują się po latach emerytowani tajni agenci "Jej Królewskiej Mości"? Obejrzyj naszą galerię!

