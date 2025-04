Gabi Drzewiecka to gwiazda, której znakiem rozpoznawczym jest nienaganny makijaż i modny strój. Aż trudno uwierzyć, że w przeszłości borykała się z problemem trądziku. Dziś cieszy się gładką cerą, ale warto wiedzieć, że trądzik nie zawsze mija z wiekiem. Co prezenterka poradziłaby tym, których twarze szpecą krosty?

Rady Gabi Drzewieckiej dla osób mających trądzik

Prezenterka radzi, by w pierwszej kolejności udać się do dobrego dermatologa by sprawdzić, co jest przyczyną trądziku. Podkreśliła, że jej błędem była pielęgnacja cery, która - niewłaściwie dobrana - tylko potęgowała problem.

Przyznała, że popełniała ten sam błąd, który popełnia wiele posiadaczek cery tłustej i mieszanej. Zamiast nawilżać cerę - wysuszała ją. Niestety, to tylko zwiększało ilość krostek i wyprysków na twarzy.

Polecam przede wszystkim dobrego dermatologa, żeby dobrał odpowiednią pielęgnację dla nas i pielęgnację wewnętrzną, bo suplementacja jest niezwykle ważna. - dodaje prezenterka.

Jeśli chodzi o jej sposób na dbanie o skórę, gwiazda stara się pić dużo wody w ciągu dnia i dbać o dietę. Unika śmieciowego jedzenia, je dużo warzyw, co nie pozostaje bez znaczenia dla kondycji skóry. Warto pamiętać o tym, że dieta na trądzik powinna być lekkostrawna i niskowęglowodanowa.

Gabi Drzewiecka przyznała, że najprawdopodobniej pierwszym kosmetykiem, jakiego użyła w swoim życiu, był korektor. Wszystko właśnie przez trądzik, który jako nastolatce spędzał jej sen z powiek:

Ja byłam pryszczata, więc wydaje mi się, że zaczęłam od jakiegoś korektora. - wyznała Gabi Drzewiecka.

