Rozpoczęło się wielkie święto kina! Wystartował 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Na Lazurowe Wybrzeże przyjechali twórcy filmowi z całego świata. Inauguracją wydarzenia była premiera najnowszego filmu Jima Jarmuscha „Martwi nie umierają”. Zobacz, kto zjawił się na uroczystym otwarciu.

Gwiazdy na czerwonym dywanie w Cannes 2019

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko celebracja kina na najwyższym poziomie, ale również święto mody. Stylizacje gwiazd z Cannes to okazja, by bliżej przyjrzeć się kreacjom od największych światowych projektantów. Specjalnie na tę wyjątkową okazję gwiazdy wybierają okazałe (lub bardzo skąpe!) suknie wieczorowe, które są szeroko komentowane przez redaktorów mody z całego globu.

Na otwarciu w Cannes pojawiły się takie sławy jak: Eva Longoria, Selena Gomez, Alessandra Ambrosio, Elle Fenning, Julianne Moore. Na następnych stronach znajdziesz zdjęcia z Festiwalu Filmowego w Cannes!

