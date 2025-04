2 z 4

Horror pojawia się w sytuacji, kiedy kobieta niszcząc przeszłość swojego aktualnego partnera...

... Bierze się za niszczenie dzieci... i w ramach słodyczy i trzepotu rzęs, cudownie podszeptuje mu różne tematy skrupulatnie oddalając jego potomstwo z byłą od jego aktualnego życia. Jak się to skończy kiedyś? Dla niej, głównie dla niej, katastroficznie. Facet prędzej czy później przejrzy na oczy, zatęskni i zderzy się ze ścianą. Dzieci dorastają, widzą i rozumieją. A jak nie rozumieją, to świat im podpowie z dużym prawdopodobieństwem na niekorzyść tatusia. Przebudzony tatuś spragniony jednak swojej genetyki, stęskniony i bardzo raptem sentymentalny zderzy się ze ścianą, za co obwini, i słusznie, aktualną partnerkę, którą był jeszcze do niedawna tak ślepo zauroczony. Uroki mają to do siebie, że opadają z czasem i rzeczywistość wyklucza kontynuacje stanu z zaślepienia....

Minge nie poprzestała na tej diagnozie... Co dalej napisała?