Monika Zamachowska w studiu Pytania na Śniadanie zapytała swojego gościa, Piotra Wojtasika (dziennikarza „Vivy!”) o to, co dzieje się w show-biznesie. Dziennikarz zaskoczył ją mówiąc, że to, na co warto zwrócić uwagę to wywiad Zamachowskiej z synem dla „Vivy!” właśnie. Dziennikarka była niezmiernie wzruszona i łamał jej się głos.

Reklama

Jak zachowuje się dziecko z Zespołem Aspergera

Monika Zamachowska dopiero niedawno przyznała się do tego, że jej syn, Tomasz Malcolm, cierpi za zespół Aspergera. To rodzaj niepełnosprawności i rodzaju autyzmu, który nie jest uleczalny, a z którym trzeba nauczyć się żyć. O niepełnosprawności mówimy zdecydowanie za mało, a osoby publiczne rzadko wyjawiają rodzinne sekrety. - Nie chcą przyznawać się do swoich słabości - wyznała Zamachowska, a Wojtasik wtórował jej słowami, że kiedy składano numer dwutygodnika wiedzieli, że poruszają temat niezwykle ważny.

Wszyscy byliśmy wzruszeni i poruszeni tym wywiadem. Nie mogliśmy się doczekać, aż ten numer wyjdzie.

Monika Zamachowska w Pytaniu na Śniadanie o Zespole Aspergera.

Gwiazda zwróciła uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, nieświadomość, czym jest ta choroba. Odbijała się od ściany przez 6 lat, by poprawnie zdiagnozować chorobę syna i znaleźć specjalistę. Wspomniała, że niegdyś udała się do profesora, który określił Tomasza „dziwolągiem”. Trudno było, nawet profesjonalnej dziennikarce, powstrzymać emocje na wizji.

Po drugie, wiele matek ma podobny problem. - Do redakcji napływają listy z pytaniami o pomoc i prośby, jak poradzić sobie z minimalizowaniem efektów choroby i jak radzić sobie z wychowywaniem takiego dziecka - mówił Wojtasik. Zamachowska także mu wtórowała sugerując, że jej syn został wielokrotnie odrzucany, traktowany z góry jako zacofany odludek. sama dostaje listy od matek dzieci autystycznych. Prawdą jest, że zespół Aspergera powoduje głód ambicji i wyjątkowe zdolności. W gronie chorych na Aspergera była m.in. Albert Einstein.

Słabość jest tak naprawdę wielką siłą - podsumował Piotr Wojtasik. A Zamachowska dziękowała mu za ten gest i wyrozumiałość.

Cały materiał ukazał się w porannym paśmie śniadaniowym, ale jest też do obejrzenia na stronie. Zachęcamy do przeczytania wywiadu w magazynie „Viva!” lub fragmentów na Polki.pl.

Reklama

Zamachowska z synem opowiada o piętnie choroby. „Dopiero moja własna prywatna edukacja na temat Aspergera przyniosła mi spokój”