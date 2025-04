Na początku roku sądzono, że Ewa Farna się zaręczyła i szykuje do ślubu. To był fałszywa informacja! Co prawda Farna jest od 2 lat w związku z Martinem Chobotem, również muzykiem. Trzymali się za ręce na koncercie Lato Zet i Dwójki.

Para rzadko manifestuje swoje uczucie. Są razem już dość długo (jak na trendy w show-biznesie). 26- letni Martin Chobot jest gitarzystą i to najlepszy dowód na to, że można łączyć życie prywatne i pracę. Na scenie występuje z Ewą już przeszło 4 lata. Czy artystka spodziewa się pierścionka zaręczynowego? Deklaruje, że nie jest on potrzebny na tę chwilę, bo jej życie jest aż nazbyt zaskakujące i kolorowe. Artystka wielokrotnie deklarowała, że jest stała w uczuciach i jest typem długodystansowca.

Ewa Farna na koncercie Lato Zeti i Dwójki

Na koncercie Lato Zet i Dwójki para trzymała się za ręce, ale unikała pozowania. Nie szukają rozgłosu, który przecież sam ich znajduje. Jak razem się prezentują? Naszym zdaniem Farba i Chobot bardzo do siebie pasują!

