Ewa Farna jest jedną z tych gwiazd, które ze wszelką cenę chronią swoje życie prywatne. Niewiele wiemy, o tym jak wygląda codzienność wokalistki, gdy schodzi ze sceny i zaszywa się w domowe pielesze. Mimo tego liczba publikacji, na temat gwiazdy, wcale nie maleje. Piosenkarka najwyraźniej ma dość plotek. Postanowiła jasno postawić granicę!

Życie prywatne Ewy Farnej owiane jest tajemnicą. Gwiazda rzadko bywa na bankietach, a posty w social mediach zamieszcza z dużą rozwagą. Nawet ślub piosenkarki z Martinem Chobotem do ostatniej chwili utrzymany był w tajemnicy. Fani dowiedzieli się o zmianie stanu cywilnego swojej idolki dopiero po fakcie. Ewa Farna poinformowała o zamążpójściu osobiście, publikując post na Instagramie.

Od czasu ślubu artystki nie milkną pytania o... ciążę. Plotkarskie media z uwagą przyglądają się każdemu zdjęciu piosenkarki, dopatrując się rosnącego brzuszka. Ewa Farna nigdy nie ukrywała, że irytuje ją zainteresowanie jej życiem prywatnym. Jej ostatnia wypowiedź tylko to potwierdza.

Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek zaglądał do mojego łóżka, portfela czy mojej macicy. O ile, oczywiście, nie jest to mój mąż. Uważam, że to są tematy, które nie powinny nikogo interesować

Ewa Farna podkreśliła, że ma świadomość, że show-biznes rządzi się swoimi prawami. A jej brak zgody na pisanie o jej życiu prywatnym na niewiele się zda.

Show-biznes karmi się takimi rzeczami. Jak urodzę dziecko, to zaczną mnie pytać, kiedy kolejne. Pewnie parę razy przeczytam też o tym, że mam kryzys w małżeństwie. Z kolei jak schudnę, to pojawią się pytania o to, czy przestałam siebie akceptować w większym rozmiarze, no i kiedy dopadnie mnie efekt jo-jo. Cały czas coś się znajdzie

- przyznała.