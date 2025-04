5 z 5

Kochani fani, nawet nie wiecie jak niezmiernie sie ciesze, ze moge Was o tym poinformowac osobiscie, wlasnymi slowami. Bo jak sie bardzo chce, to mozna, nawet w swiecie showbussinesu, albo mamy szczescie do ludzi wokol siebie, ktorzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy...

Pare dni temu wzielismy z moim Martinem slub i przezylismy najpiekniejszy dzien naszego zycia. Po 4latach zwiazku, po 9 latach wspolnej przyjazni w zespole. 💍 I tyle. Kochajcie sie! Co tu wiecej mowic, kto bedzie, to wiecej pogadamy na Zlocie 30stego. 😊 #tonietylkopapier #malzenstwojestcool

- Ewa Farna na swoim Instagramie (pisownia oryginalna)